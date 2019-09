Rui Pedro Silva Filipe é o novo Capitão do Porto de Sines

Rui Pedro Silva Filipe tomou posse nesta quinta-feira, 19 de setembro, como Capitão do Porto de Sines e Comandante-local da Polícia Marítima, substituindo Manuel Sá Coutinho, em funções desde 2016.

Na cerimónia, que teve lugar nas instalações da Capitania do Porto de Sines, estiveram representadas as autoridades locais e diversos stakeholders da Comunidade Portuária local.

Na tomada de posse o novo comandante destacou a importância do Porto de Sines como "o maior porto nacional em carga contentorizada" e afirmou "contar com a colaboração de toda a comunidade para o desempenho das suas funções nos próximos três anos".

Recorde-se que a área de operação da Capitania do Porto de Sines vai desde a foz da Ribeira das Fontainhas no concelho de Grândola até à foz da Ribeira de Seixe no concelho de Odemira, passando pelo concelho de Sines onde tem a sua sede.