S. João mais prolongado já está nas ruas do Porto

Meu querido S. João, que este ano é prolongado. Há festa no fim de semana e na segunda é feriado." A quadra não está mas poderia estar num qualquer manjerico espalhado pela cidade do Porto.O programa oficial, na verdade, já começou há umas semanas, mas este sábado entrou noutra velocidade: as rusgas saíram à rua e já foi possível ver os tradicionais martelinhos e alhos-porros, que hoje, noite maior, invadem a Invicta de uma ponta à outra.O tradicional cortejo sanjoanino, este ano com 1200 participantes, teve sete formações a concurso. Os grandes vencedores apenas serão conhecidos hoje, mas, no fundo, o que interessava era lançar a festa pela Baixa. Ao fecho desta edição, esperava-se o concerto de Jorge Palma, para grandes temas como ‘Deixa-me rir’ ou ‘Frágil’.Tal comoescreveu este sábado, há ameaças de chuva forte para os dias 23 e 24, mas com tréguas previstas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o período da noite, o mais importante. Há, novamente, concertos na avenida, antes e depois do grande fogo de artifício na ponte Luís I e sobre o rio Douro. As duas margens estarão, não é difícil de adivinhar, repletas de uma multidão à procura do melhor lugar para ver o ponto alto da festa.Depois, João Gil chama a palco convidados como Ala dos Namorados, Ana Bacalhau, Carlão, João Pedro Pais e Tim. E, a seguir, a música não pára. É, como diz o povo, a noite mais longa do ano. No menu, muita martelada, sardinhas e sorrisos - não só no Porto, mas também em Braga e as outras localidades espalhadas pelo País onde amanhã é feriado.