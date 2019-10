“Saco preto” das Feiras Novas chega à Justiça

Uma entrevista da vice-presidente da Câmara de Ponte de Lima, Mecia Martins, a um jornal local, em que questionava o destino dado ao dinheiro pago pelos feirantes, durante as Feiras Novas, acabou na Justiça.Mecia Martins punha em causa o contrato de concessão dos parques de estacionamento à Associação Concelhia das Feiras Novas de Ponte de Lima e o PS avançou para a denúncia formal. O Ministério Público (MP) de Viana do Castelo confirmou esta quarta-feira à Lusa que está a investigar.De acordo com fonte do MP, "a participação foi formalizada por Jorge Silva, presidente da Comissão Política Concelhia do PS de Ponte de Lima contra a Câmara de Ponte de Lima, funcionários do município e a Associação Concelhia das Feiras Novas". A queixa foi entregue a 13 de setembro último, também em Ponte de Lima, e nesse mesmo dia transitou para o MP de Viana do Castelo.Na entrevista que concedeu em agosto e que está na origem da investigação, a autarca do CDS-PP diz que não pode permitir que o dinheiro do povo caia "num saco preto".Em causa, a concessão dos parques de estacionamento da vila à Associação Concelhia das Feiras Novas, presidida pela vereadora do mesmo partido, Ana Machado.Mas, nessa mesma entrevista, cujo teor foi anexado à participação ao Ministério Público, são referidas outras alegadas irregularidades, como a aprovação "feita à pressa", das contas de 2017 e de 2018 e também o facto de haver funcionários da autarquia que metem baixa para trabalharem nas festas.Questionado pelo, o presidente da Câmara não quis comentar.