O único município algarvio inserido na lista dos 121 concelhos de risco, São Brás de Alportel, contabilizou esta terça-feira dois novos casos de Covid-19, um dos quais associado ao surto num lar.De acordo com a informação disponibilizada pelo município, há mais duas pessoas recuperadas, pelo que se mantêm 34 casos ativos: 23 estão relacionados com um surto identificado no Lar da Santa Casa da Misericórdia, que está a ser acompanhado pela Autoridade de Saúde e autarquia locais. Na comunidade, registam-se 11 casos ativos e há ainda 44 pessoas em vigilância.