São João da Madeira investe 40 mil euros para pista de gelo única

A Câmara de S. João da Madeira revelou esta terça-feira que investiu 40 mil euros para ter no centro da cidade aquela que descreve como "a única pista circular de gelo natural do País", no âmbito da sua programação natalícia.

Tendo nesse rinque de patinagem a principal atração natalícia ao centro pedonal da cidade, a autarquia quer desta forma valorizar a praça Luís Ribeiro como ponto de confluência de várias artérias com comércio tradicional. A pista escolhida para o efeito envolve gelo natural à base de água e ocupa com essa matéria-prima um corredor de cinco metros de largura disposto sobre um círculo com 25 metros de diâmetro.

Jorge Vultos Sequeira, presidente da câmara, justifica o investimento com o objetivo de proporcionar aos visitantes da cidade uma experiência diferente que, embora paga, se distingue da restante oferta da região e mesmo a nível nacional.

A estrutura só pode ser frequentada por utilizadores com idades a partir dos seis anos, mas crianças mais novas poderão aceder ao rinque de patinagem desde que seja sob "responsabilidade e acompanhamento" de um adulto.

O programa de animação natalícia integra ainda iluminação destinada "a valorizar a paisagem urbana em que se insere", recorrendo para isso a 100 mil luzes LED e 200 motivos decorativos alusivos à quadra".

Concertos corais, uma recriação da chegada do Pai Natal e um mercado sustentável são outras das propostas anunciadas para a praça Luís Ribeiro, cuja oferta é complementada este sábado com a realização de um Bazar de Natal na Oliva Creative Factory.