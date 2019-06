São Marcelo de Braga dominou noite de festa

Estava a ser um São João de Braga relativamente normal, até que chegou Marcelo Rebelo de Sousa. Tantas vezes apelidado de ‘Presidente dos afetos’, ontem, foi a vez de o próprio receber carinho infindável de uma multidão que lhe pediu as habituais selfies, entre beijinhos e abraços."Já devia ter vindo no ano passado, mas senti-me mal e desmaiei, por isso, regressei este ano", referiu o Presidente da República, que não visitava o São João de Braga há cerca de 20 anos. Marcelo foi recebido com vinho tinto."Numa malga! Já foram duas de tinto e uma de branco", sorriu o PR, enquanto foi possível falar, já que seria totalmente engolido pela multidão. A promessa era de subir a Avenida Central e ficar até ao fogo, previsto para a 01h00. "E vou ficar por cá a dormir. Amanhã [hoje], vou à missa, até porque aí é que é dia de S. João. Hoje [ontem], é dia dos foliões", frisou.Mais a Sul, o barulho nas margens do Douro era inconfundível, com intermináveis marteladas. "Somos cinco amigos e viajamos todos os anos de propósito. É uma das melhores festas do Mundo", refere Constantin Valianos, de Bordéus, França, à espera do fogo sobre o Douro, ponto alto de uma noite que se mantinha sem chuva. S. Pedro a ajudar à festa do S. João.