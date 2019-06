Sardinha nos Santos ao mesmo preço de 2018

As festas populares de Lisboa, que fazem parar as ruas dos bairros típicos, como Alfama e Bica, já se iniciaram, ainda que algumas tasquinhas tenham começado os festejos um dia mais cedo, tendo aberto as portas na sexta-feira, para aproveitar a véspera do fim de semana.Este ano, o preço da tradicional sardinha assada não se alterou face a 2018: varia entre 1,5 euros (avulso) ou 2 euros (no pão). E como a procura é grande, em muitos sítios a sardinha é congelada."O truque passa por saber descongelar a sardinha. Metemos tudo num alguidar sem água, de um dia para o outro", conta a proprietária do Porta d’Alfama, Maria Argentina, conhecida por ‘Tininha’."A sardinha individual custa um euro e meio e a sardinha com broa está a dois euros. Os preços são mais ou menos iguais em todo o lado", afirma Julieta Morais, funcionária no Porta d’Alfama, relembrando que servem "bifanas com batatas fritas, a dois euros e meio, e a imperial a um euro e meio".Os arraiais das festas da cidade, que terminam no dia 30 de junho, animam os bairros típicos de Lisboa com música ao vivo, bailes, espetáculos de fado, jazz e outros géneros musicais. "Vamos ter noites de fado, karaoke e música ao vivo, durante o mês todo", revelou João Candeias, funcionário de uma tasquinha na Bica.O ponto alto das festas é na noite de Santo António, dia 12, com os casamentos na Sé, o desfile das marchas populares na avenida da Liberdade e a noite mais longa do ano na cidade, que culmina ao raiar do dia 13 com a divulgação da marcha vencedora.A procissão de Santo António é no dia 13.