Sebastianas atraem 200 mil pessoas a Freamunde

A cidade de Freamunde, em Paços de Ferreira, é o destino mais procurado por estes dias, na região do Vale do Sousa.Com uma tradição de 120 anos, as Sebastianas esperam a visita de 200 mil pessoas, até terça-feira. Ao longo dos anos, a romaria - que junta o sagrado e o profano - foi-se adaptando e é hoje uma junção de tradição e modernidade.Concertos, marchas alegóricas e bombos são alguns dos destaques de uma festa que inclui várias celebrações religiosas.Durante seis dias a festa é essencialmente marcada pelas noitadas, com nomes do panorama musical nacional a subirem ao palco. Depois de Carlão, na quinta-feira, e Bispo, na sexta, este sábado é a vez da fadista Raquel Tavares.Domingo, dia dedicado a S. Sebastião, os fiéis juntam-se para dar cor e vida às ruas por onde passará a procissão, que integra 18 andores.São feitos tapetes de serrim - que a comissão de festas recolhe nas empresas do concelho -, com quatro metros de largura, pintados de várias cores.A noite de segunda-feira para terça-feira é, por tradição, a mais procurada. À meia-noite, após a sessão de fogo de artifício, saem à rua as marchas alegóricas, onde os figurantes são acompanhados por 12 carros preparados a rigor, num trabalho feito durante todo o ano.A comissão de festas, composta por 38 homens, como manda a tradição, espera "uma festa em grande"."Este ano, o espaço é maior e, por isso, esperamos umas Sebastianas ainda melhores", disse fonte da comissão.As festividades terminam na terça-feira à noite, com o concerto de Quim Barreiros e com a passagem de testemunho à comissão de festas de 2020.