Seca extrema afeta produção de azeitona no Algarve

"A árvore não consegue alimentar-se dos solos devido à seca e por isso extrai o sumo das azeitonas", referiu o dirigente ao CM. O nível das barragens da região do Algarve encontra-se a 37,1% da capacidade máxima de armazenamento, de acordo com os dados da Agência Portuguesa de Ambiente. O caso da barragem de Odeleite é o mais preocupante.



"Há vários anos que luto pela construção da barragem da Foupana, uma infraestrutura vital para salvar o nordeste algarvio mas não tenho sido ouvido", disse ao CM Francisco Amaral, autarca de Castro Marim. A empresa Águas do Algarve já garantiu que, mesmo que não chova até ao final do ano, o abastecimento público está garantido. No entanto, a água para a agricultura poderá ter de ser racionada para dar prioridade ao consumo humano.

A seca extrema está a afetar a produção de azeitona no nordeste algarvio, principalmente nos concelhos de Alcoutim e Castro Marim. Caso não chova com abundância nas próximas semanas, o abastecimento de água ao setor agrícola pode vir a ser cortado.O problema da aridez dos solos na região do Algarve está a agravar-se devido à falta de chuva, que não cai há quase sete meses. "A azeitona só tem a pele e o caroço e por isso não tem calibre para ser transformada em azeite. Onde passa a folha na limpeza passa também a azeitona. Não dá rentabilidade nenhuma", lamentou aoCarlos Madeira, presidente da Cooperativa Agrícola e de Rega de Odeleite. A situação está a agravar-se de ano para ano devido à pouca quantidade de chuva que tem caído, afetando o normal crescimento das oliveiras.