Segurança de edifício preocupa funcionários em Portimão

A capacidade de resistência da estrutura de um prédio onde circulam todos os dias centenas de pessoas, em Portimão, está a preocupar os funcionários de uma clínica. Está em causa o facto de terem sido colocados vários aparelhos de ar condicionado, pesando centenas de quilos, no terraço do edifício.Estes equipamentos destinam-se a garantir a climatização dos serviços do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), que funcionam naquele imóvel e estão fazer obras de ampliação das suas instalações.Segundo contou aoÁlvaro de Castro, dono da clínica, durante a intervenção de colocação dos equipamentos uma funcionária "apanhou um grande susto e pensou que tinha havido um tremor de terra", mas depois "percebeu que estavam a instalar aparelhos com mais de 500 quilos".Álvaro de Castro, em conjunto com Adelaide Monteiro, uma das proprietárias do imóvel, resolveu contactar um engenheiro civil para avaliar eventuais riscos. "Segundo o profissional isto precisa de um reforço estrutural pois poderá cair em cima de nós a qualquer momento", diz Álvaro de Castro. E reforça que querem "no mínimo a garantia de que estão a fazer as coisas com segurança".Adelaide Monteiro explicou aoque autorizou as obras, mas adiantou que não sabia dos aparelhos e que ficou surpreendida quando começou "a perceber o impacto da intervenção".Contactado peloo Ministério da Justiça diz que no decurso da obra foi pedida "uma peritagem técnica à estrutura da primeira laje". Entretanto na passada quarta-feira "os trabalhos foram suspensos" até se conhecer o parecer técnico.