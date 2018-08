Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Segurança Social pede 9 milhões por antigo asilo do Porto

Rui Moreira mostra-se incrédulo com valor indicado para a aquisição do chamado Asilo da Mendicidade, nas Fontainhas.

Por Manuel Jorge Bento | 09:02

O antigo Asilo da Mendicidade, junto ao local onde era realizada a feira da Vandoma, nas Fontainhas, está à venda. Questionada pela Câmara do Porto, a Segurança Social indicou que a autarquia poderia exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, cujo valor pedido é de nove milhões de euros. O autarca Rui Moreira criticou o montante avultado.



"O Ministério perguntou ao município se queria comprar por nove milhões. Acham normal? Acham que o Porto pode exercer um direito de preferência neste valor? Estamos nós a tentar municipalizar, quando o Estado está a privatizar. Sim, porque mais cedo ou mais tarde, vão perguntar o porquê de a câmara estar a discutir para ali um licenciamento de um hotel, por exemplo. Mas não podemos passar ao Estado um cheque desse valor", referiu o autarca terça-feira à noite, na Assembleia Municipal. A autarquia considera que o prédio é "importante, nomeadamente para funções sociais".



O valor foi revelado durante a discussão da aquisição do bairro da Tapada, que vai ser comprado pela Câmara do Porto por um milhão de euros, num exercício do direito de preferência que pretende manter a função social do edificado, bem como os contratos de arrendamento existentes. O empreendimento tem, no entanto, espaços vagos, o que permitirá que o município fique com mais habitações sociais. A proposta de aquisição será, no entanto, ainda submetida a visto do Tribunal de Contas. Rui Moreira voltou a defender as potencialidades do bairro, de características operárias, para questões sociais e na área da habitação.