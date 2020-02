Seis desfibrilhadores disponibilizados em ruas de Portimão

Um dos seis novos aparelhos de desfibrilhação automática externa colocados em ruas do concelho de Portimão foi inaugurado esta sexta-feira à tarde, durante um simulacro realizado na Praça 1º de Maio, junto à câmara.Além deste local, os restantes cinco equipamentos, destinados a salvar a vida de uma eventual vítima em paragem cardiorrespiratória, estão a funcionar desde janeiro noutras áreas estratégicas: Praia da Rocha, zonas ribeirinhas de Alvor e Portimão, Alameda da República e Mexilhoeira Grande. Está em causa um investimento da autarquia de 50 mil euros.Segundo Richard Marques, comandante dos Bombeiros de Portimão e responsável da Proteção Civil Municipal, o objetivo é que "o desfibrilhador chegue mais rapidamente junto da vítima". Após o alerta, os meios de socorro deverão estar no local no espaço de três minutos, o que se verificou durante o simulacro."Qualquer cidadão pode acionar o alerta, transmitindo a informação" ao Centro Municipal de Operações de Socorro, diz o responsável. Depois são acionados os meios, uma vez que só os profissionais e cidadãos com formação podem utilizar o desfibrilhador em segurança. Os Bombeiros de Portimão já estão, aliás, a receber inscrições para dar formação gratuita à população.A presidente da câmara, Isilda Gomes, assegurou aoque autarquia vai continuar a "expandir o programa". Quatro outros desfibrilhadores foram entregues à PSP, GNR e Polícia Marítima e existem ainda 11 edifícios municipais que dispõe deste equipamento. Um total de 250 elementos das forças de segurança e da autarquia já receberam formação.