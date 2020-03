Seis mil assinaturas contra mais estufas no Alentejo

O movimento de cidadãos ‘Juntos pelo Sudoeste’ entrega esta segunda-feira, na Assembleia da República, a petição ‘O Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina não aguenta mais agricultura intensiva’.Fátima Teixeira, promotora do movimento, afirma aoque foram reunidas cerca de 6 mil assinaturas, "o que demonstra a preocupação que a população tem com o aumento de estufas no Parque Natural do Sudoeste Alentejano".Em causa está a resolução do Governo que "autoriza o triplo da atual área agrícola coberta por plásticos, que se estima rondar atualmente os 1600 hectares, para um máximo de 4800 hectares, permitindo a expansão de práticas agrícolas que apostam na utilização intensiva de água para rega, plásticos, fertilizantes e pesticidas sintéticos". Em causa está também a autorização para a instalação de "aldeias de contentores para albergar trabalhadores dentro das explorações agrícolas, que podem vir a alojar mais 36 000 pessoas, além das 10 000 que se estima já estarem no território, ultrapassando regras de edificação que a restante população é obrigada a seguir".O objetivo "primordial" da petição é que a atual situação do Parque Natural "seja avaliada e debatida na Assembleia da República e que sejam apresentadas soluções consistentes que respondam às preocupações da população e de outros setores fundamentais da região do Sudoeste e não apenas de uma parte dos interessados"."Urge igualmente fazer o levantamento e fiscalização de todas as empresas a operar no Perímetro de Rega do Mira, dentro do PNSACV" diz Fátima Teixeira.