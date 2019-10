Seixal exige que amianto fique de fora das escolas

Amianto, remoção já", foi esta quinta-feira exigido pelo coro de protesto com cerca de 600 pessoas que mobilizou alunos, pais, professores, auxiliares, e responsáveis políticos, na marcha ‘Não ao amianto’, convocada pelo Agrupamento de Escolas António Augusto Louro, no Seixal."Nos últimos quatro anos muito pouco foi feito relativamente à substituição e requalificação de escolas da sua responsabilidade [do Ministério da Educação]. Esperemos que agora, de início, se dê prioridade às intervenções", frisou o presidente da Câmara do Seixal, Joaquim Santos, que marcou presença no protesto. A marcha partiu da EB Dr. António Augusto Louro e passou depois por outras três escolas até voltar à sede do agrupamento.Joaquim Santos adiantou ter enviado na quarta-feira um ofício ao Ministério da Educação a referir o caso específico da escola Augusto Louro, "uma construção dos anos 80 com cobertura de fibrocimento com partículas de amianto que, se estiver em mau estado, pode libertar amianto e ser nociva para a saúde dos alunos".O responsável defendeu ainda que "a escola pública de qualidade é fundamental para o sucesso dos nossos alunos, pelo que nos estabelecimentos onde o município pode intervir está em curso um investimento da Câmara Seixal de cerca de seis milhões de euros na manutenção, requalificação e ampliação em 16 escolas do 1º ciclo".O Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide, assim como a EB Prof. Pedro d’Orey da Cunha, na Amadora, e a Escola B. 2,3 Ruy Belo, em Queluz, têm alertado, igualmente, para a exposição ao amianto.