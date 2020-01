Seminário no Politécnico discute incêndios rurais

O Instituto Politécnico de Bragança (IPB) promove, nos dias 23 e 24 deste mês, um seminário sobre incêndios rurais. É o primeiro organizado com esta temática.



As sessões acontecem em Bragança e Valpaços, onde se leciona há dois anos o curso superior profissional de Defesa da Floresta Contra Incêndios: "Vai agregar todos os agentes relacionados com os incêndios rurais, no sentido de promover um espaço de reflexão e discussão", explica ao CM Amílcar Teixeira, professor e engenheiro florestal, que integra a comissão de organização.





O sistema de combate e prevenção de fogos, o Plano Nacional de Gestão Integrada de Incêndios Rurais, recentemente lançado, alterações climáticas ou investigação na área são alguns dos temas em debate, com especialistas portugueses e espanhóis: "É um tema de todos. Temos que ser cada vez mais proativos, para fazer a melhor defesa da floresta e das áreas rurais, relativamente a um problema que cada vez assume maior magnitude", sublinha.No IPB há uma forte componente de investigação nesta área. Por exemplo, o Centro de Investigação de Montanha (CIMO), onde se faz modelação e simulação, em computador, de como podem vir a ser os incêndios no futuro.O objetivo é ajudar a prevenir. A região que tem sido poupada de grandes incêndios, devido também ao ordenamento do território, mas o cenário parece alterar-se: "Parece haver uma tendência para as áreas florestais e de mato se expandirem, à custa das áreas de agricultura, que têm vindo a ser abandonadas. Os modelos indicam os incêndios podem vir a ser mais catastróficos", avança João Azevedo, vice-presidente do CIMO.

Sara Boléo, investigadora num projeto-piloto, quer incentivar à limpeza nas propriedades privadas. "A limpeza produz resíduos. Queremos usá-los para produzir energia, no caso energia elétrica", explicou.