Serra da Estrela é o mais recente Geopark Mundial

Após um processo que durou cinco anos, a candidatura da serra da Estrela a Geopark Mundial foi aprovada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). O anúncio foi feito durante a 4ª sessão do Conselho de Geoparques Mundiais que teve início no último sábado, na Indonésia.A decisão ainda terá de ser ratificada pelo Conselho Executivo das Nações Unidas, mas trata-se apenas de uma questão protocolar."Um efeito natural será o aumento do potencial turístico, económico e social dos municípios que fazem parte do território. E, por conseguinte, o aumento da qualidade de vida das populações", afirma Joaquim Brigas, presidente do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) que assume a liderança da Associação Geopark Estrela.O responsável acredita que a aprovação da candidatura "é o reconhecimento do potencial geológico do território e do seu património natural e cultural e um primeiro passo para o desenvolvimento sustentável de toda a região".A Associação Geopark Estrela é composta por nove municípios dos distritos da Guarda, Castelo Branco e Coimbra (Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã, Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, Manteigas, Oliveira do Hospital e Seia), para além do IPG e da Universidade da Beira Interior (UBI)."As duas instituições de Ensino Superior querem apostar na investigação para garantir o melhor conhecimento possível das características do território e as suas potencialidades geológicas e paisagísticas", afirma Joaquim Brigas.Na sequência desta aprovação pela UNESCO, Portugal passa a ter cinco geoparques: serra da Estrela, Terras de Cavaleiros, Açores, Arouca e Naturtejo.