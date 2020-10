Serra do Caldeirão vai ganhar 50 mil árvores

Mais de 50 mil árvores e arbustos vão ser plantados na serra do Caldeirão, permitindo reflorestar uma zona atingida por um grande incêndio em 2012. O projeto ‘Plantar Água’ foi lançado esta quinta-feira, Dia Nacional da Água, pela Associação Natureza Portugal (ANP) e pela organização World Wildlife Fund (WWF), com o apoio da Fundação Coca-Cola.A intervenção abrange 100 hectares da serra do Caldeirão, no sítio do Barranco da Corte/ Ribeira da Foupana, freguesia de Cachopo, no concelho de Tavira, em plena Rede Natura 2000. "Até 2050, estima-se que os resultados desta plantação, e através de uma floresta já madura, produzam uma recuperação de 200-250 milhões de litros de água/ano", segundo os promotores da iniciativa.Ângela Morgado, diretora-executiva da ANP|WWF, considera que o projeto, que será desenvolvido até 2022, "é fundamental para esta região que sofre de escassez hídrica e que, num contexto de alterações climáticas, poderá ver a sua situação muito agravada nos próximos anos". Esta responsável realça, por outro lado, que "a recuperação dos habitats, ecossistemas e biodiversidade naquela área" vai criar um "maior potencial para algumas atividades como a produção de cortiça, pinheiro-manso e medronho", bem como "uma maior resiliência aos fogos".O arranque do projeto ficou marcado pela assinatura de protocolos com várias entidades parceiras, como a empresa Altri, a Agência Portuguesa do Ambiente e a Região de Turismo do Algarve. Segundo os promotores, existe a hipótese da expansão do projeto ‘Plantar Água’ a outras zonas da serra algarvia.