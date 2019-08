Servidos 1500 quilos de perceves em festival de marisco na Vila do Bispo

Durante os três dias do Festival do Perceve de Vila do Bispo, que se realiza de 30 deste mês a 1 de setembro, deverão ser consumidas cerca de 1,5 toneladas deste marisco típico da Costa Vicentina."O perceve servido no festival é apanhado por cerca de 80 marisqueiros. É uma captura diária, porque este marisco tem de ser consumido fresco", explica aoDavid Correia, da Associação dos Marisqueiros da Vila do Bispo - Costa Vicentina, que organiza o certame.A confeção do perceve, que é capturado nas rochas batidas pelo mar, não tem qualquer segredo: basta colocá-lo ao lume numa panela com água e sal, deixando depois levantar fervura. O mais importante é mesmo a qualidade do marisco.Na edição do ano passado, o festival atraiu mais de 12 mil apreciadores de perceves a Vila do Bispo. "Não é possível o certame ter um crescimento muito acentuado, porque não podemos fazer uma grande captura deste recurso", salienta o dirigente associativo.O VIII Festival do Perceve, que abre as portas diariamente pelas 13h00, realiza-se no espaço da Escola do Ensino Básico 2,3 de Vila do Bispo. A entrada tem um custo de 2 euros.Além do apreciado perceve, os visitantes poderão ainda saborear diversas outras iguarias da Costa Vicentina, como navalheira, lapa, moreia ou mexilhão, bem como doces regionais. Haverá animação musical todos os dias.O evento contempla uma mostra de artesanato e de produtos tradicionais, como o mel. Haverá também expositores de diversas atividades económicas ligadas ao concelho, como a observação de cetáceos ou o surf.