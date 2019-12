Setúbal vai contestar dragagens em Lisboa

Aumenta a contestação da população de Setúbal ao início das dragagens no estuário do rio Sado, operação que visa rasgar um canal com 13 metros de profundidade que permita a circulação de navios com maior calado para o porto local.

A draga que vai realizar os trabalhos, está localizada no estuário desde sexta-feira e aguarda luz verde para dragar o rio 24 horas por dia. Inconformado o movimento SOS_Sado realizou, este domingo, uma vigília frente ao rio. Um outro protesto está marcado para quarta-feira, às 16h00 horas, na câmara Municipal, entidade que não contesta o projeto.





No dia 19, quando o assunto for discutido pelos deputados está prevista uma concentração junto à Assembleia da República. "Está na hora de irmos a Lisboa", avançou David Nascimento, perante as cerca de 200 pessoas que participaram na ação deste domingo.

O movimento contesta o plano de desenvolvimento proposto para Setúbal que visa a ampliação do porto. Solução que o SOS_Sado defende, vai arruinar a comunidade de pescadores, ameaça o turismo, destrói parte do património arqueológico submerso e agrava a qualidade do ar em Setúbal.

A obra que os ambientalistas alegam ameaçar a permanência dos golfinhos no Sado e coloca em risco as reservas de peixe existentes na restinga frente a Tróia, também é contestada pela associação ambientalista Zero. Presente na vigília, Carla Graça afirmou que todo o projeto que levou à realização das dragagens "foi pouco divulgado". Adiantou que "na impossibilidade dos trabalhos serem cancelados a única alternativa será o tribunal por via judicial".