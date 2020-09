Só em 2021 há vaga para tirar Cartão de Cidadão em Famalicão

Quem pretender tirar o Cartão de Cidadão no concelho de Vila Nova de Famalicão já só tem vaga disponível para fevereiro de 2021. A revelação foi feita pelo próprio presidente da câmara municipal, Paulo Cunha, que enviou uma carta à ministra da Justiça, Francisca Van Dunem.Na missiva, o autarca apelou ao Governo para que preste atenção à "grave situação" que se vive atualmente na Conservatória do Registo Civil e de Notariado do concelho. Paulo Cunha fala em falta de capacidade de resposta e menciona também que se registam atrasos dramáticos."O serviço prestado pela Conservatória do Registo Civil e de Notariado não reúne as condições mínimas de atendimento ao público e os atrasos são verdadeiramente dramáticos e muito superiores aos prestados nas cidades vizinhas que integram o Quadrilátero Urbano (Barcelos, Braga e Guimarães), facto que é totalmente incompreensível e mesmo inadmissível", diz também o autarca na carta.Paulo Cunha refere ainda que está "sensível ao contexto nacional fruto da pandemia de Covid-19", mas refere que os outros concelhos não estão a ser tão afetados. O edil mostra assim na carta o seu "total desagrado e preocupação" quanto à situação que se está a "viver diariamente" nas instalações daquele serviço.Nos concelhos de Braga, Guimarães e Barcelos existem datas para tirar o Cartão de Cidadão entre os meses de outubro e novembro deste ano. Tal é referido por Paulo Cunha na carta enviada. "Venho apelar a devida atenção para a grave situação que estamos a viver neste concelho, solicitando resposta urgente, de forma a que a qualidade dos serviços seja reposta ao nível dos concelhos vizinhos", escreve.