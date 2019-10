Sócios da Bragaparques quatro meses em negociação

Os sócios da Bragaparques assinaram um acordo sobre a partilha da empresa que prevê quatro meses de negociações, antes de o caso seguir para tribunal. O objetivo, indica António Raposo Subtil, advogado de Domingos Névoa, é pôr termo "a todas as questiúnculas que têm marcado o processo" e "centrar o foco na questão essencial, que é quem vai ficar com a empresa".A Bragaparques era uma das cerca de 20 empresas do grupo Rodrigues & Névoa, detido por Domingos Névoa e Manuel Rodrigues e pelas respetivas mulheres. Os sócios decidiram separar-se, mas ainda não chegaram a acordo quanto à Bragaparques. Cada um dos sócios já deu conta do valor que estaria disposto a pagar ao outro pela sua metade - Névoa ofereceu 67,5 milhões de euros, Rodrigues 105 milhões de euros. "Se não houver acordo, Domingos Névoa vai pedir ao tribunal que lhe ‘adjudique’ a empresa pelos 67,5 milhões que ofereceu", indicou Raposo Subtil.A mulher de Manuel Rodrigues tinha interposto, no Tribunal do Comércio de Vila Nova de Famalicão, uma providência cautelar para afastar Névoa da Bragaparques por ter desviado ativos. A providência não chegou a ser julgada e, segundo Raposo Subtil, fica agora sem efeito, fruto do acordo assinado. "Todas as escaramuças que foram surgindo ficam resolvidas e vamos agora centrar-nos na questão essencial", confirmou à agência Lusa uma fonte ligada a Manuel Rodrigues.Ainda assim, Domingos Névoa garante que não vai esquecer as "acusações graves e totalmente falsas" feitas durante as negociações por Manuel Rodrigues e mulher. Névoa foi acusado de ter desviado 850 mil € da Bragaparques e de transferir participações da empresa para uma sociedade sua.