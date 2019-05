Soflusa corta 30 barcos entre Barreiro e Lisboa

A Soflusa avisou que desde o dia 10 e até sexta-feira vão ser suprimidos um total de 30 barcos que fazem a ligação entre o Barreiro e Lisboa.A maioria dos cortes é nas últimas ligações do dia, a partir da meia-noite, e também nos primeiros barcos que fazem a travessia a partir das 5h00 da madrugada.A empresa diz que os cortes são provocados por "constrangimentos laborais", nomeadamente a greve às horas extraordinárias que está em curso.O Sindicato dos Transportes Fluviais Costeiros e da Marinha Mercante garante que "no ano passado foram efetuadas 4 mil horas extraordinárias por estes profissionais, o que levou a uma exaustão física e psicológica".O sindicato diz que as novas admissões não compensam a saída de trabalhadores para a reforma, faltando neste momento quatro mestres e quatro marinheiros.Os utentes estão indignados. "Só no sábado puseram papéis nas paredes a avisar os horários dos barcos suprimidos. De quinta para sexta não fizeram o barco da 1 e das 2 da madrugada e houve pessoas forçadas a dormir na estação, algumas com crianças", conta Odete Mata, de 65 anos, que garante que teve de "sair do trabalho mais cedo para apanhar o barco das 23h30, porque o da meia-noite foi suprimido".Também Cristina Domingos, moradora no Barreiro, se queixa dos problemas que diz terem começado há um ano. "Por causa dos cortes, o meu filho não tem barco à meia-noite e só chega a casa perto das 2 da manhã".A Soflusa avisa que durante este período os navios iniciam viagem logo que é alcançada a lotação máxima de passageiros, independentemente do horário previsto.