Soflusa corta ligações entre Barreiro e Lisboa

A Soflusa tenciona reduzir o número de carreiras a partir de 8 de junho.A medida, que foi proposta pela administração da empresa pública de transportes à comissão de trabalhadores, colhe o descontentamento por parte da Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Barreiro. "Não estamos a prever nada de bom", referiu o presidente da comissão de utentes, José Encarnação."Em reunião recente com a administração fomos informados que o número de mestres disponível é de 16, quando o ideal seria 24. Este é o motivo pelo qual houve, então, necessidade de alterar os horários", acrescentou.Segundo a nova escala a que oteve acesso, nos dias úteis, entre as 07h00 e as 08h00, as ligações entre o Barreiro e Lisboa serão efetuadas às 07h05, 07h20, 07h35 e 07h55. Ou seja, de sete ligações passam a quatro. Das 08h00 às 09h00, o horário passará de oito para quatro ligações: 08h10, 08h25, 08h45 e 09h00.Estão ainda previstos cortes para a tarde. Entre as 16h00 e as 17h00 serão efetuadas três ligações do Barreiro para Lisboa (16h10, 16h35 e 16h50) em vez das seis habituais. Das 17h00 às 18h00, quatro das sete habituais (17h05, 17h25, 17h40 e 17h55). E das 18h00 às 19h00 três das sete previstas (18h15, 18h30 e 18h45).José Encarnação referiu também que a Soflusa optou "por prolongar o tempo de viagem dos atuais 20 para 25 minutos". Questionada pelo, a Soflusa diz que "está a analisar todas as soluções viáveis para minimizar o impacto da atual situação junto dos passageiros.O processo relativo ao novo horário encontra-se em fase de estudo e avaliação".