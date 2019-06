Solidariedade plantou 600 árvores de fruto em Braga

"Espero que outras instituições sigam este bom exemplo e façam com que a solidariedade deixe de ser uma atividade casuística e passe a ser algo de sistemático e quase institucional."As palavras de D. Jorge Ortiga, arcebispo primaz de Braga, foram proferidas no final de uma cerimónia de agradecimento ao Sp. Braga, por ter financiado a reflorestação do espaço envolvente ao Projeto Homem, na encosta da Falperra, em Braga.A reflorestação foi realizada há um ano, após a destruição causada pelo grande incêndio de outubro de 2017, no âmbito do projeto Braga Solidário, que contou com o apoio doe da"Estamos muito satisfeitos com o que aqui foi feito. Hoje vemos crescer vigorosamente mais de 600 árvores de fruto, que, através deste gesto solidário do Sp. Braga e doe da, concretizam um desejado renascer das cinzas", disse o presidente do clube, António Salvador.O dirigente lembrou que, mais do que um clube desportivo, o Sp. Braga é uma referência da região e do País."Nós temos grandes responsabilidades sociais e, com a ajuda doe da, temos levado a cabo este projeto Braga Solidário, que já fez muitas pessoas felizes num campo de refugiados na Grécia, agora devolveu a esperança aos utentes desta instituição da Igreja e que, no próximo ano, vai realizar uma importante ação em Moçambique, que a seu tempo será anunciada", disse Salvador.Guilherme Meneses, diretor do Projeto Homem, uma instituição de recuperação de toxicodependentes, disse que "os utentes têm um belo pomar".