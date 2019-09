STCP nas mãos de seis municípios já em 2020

Já o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, elogiou o "passo corajoso" dos seis municípios, que "defende em absoluto os direitos dos trabalhadores e até o reforça, já que o estatuto remuneratório manter-se-á inalterado e a liberdade de contratação será muito maior".



O Governo foi recebido por um protesto dos trabalhadores da STCP que indicaram "não ter sido tidos nem achados" na negociação da intermunicipalização.



"Esta assinatura compromete-nos a todos. Ao fazerem esta opção, os municípios, com os recursos que têm e ao alocarem recursos a esta função específica, terão de ser mais magros noutras matérias, mas este é o investimento mais importante porque é o que garante o futuro das nossas netas e dos nossos netos", disse Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto.



Já o presidente do Conselho Metropolitano do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues, indicou que este processo "contribui para um reforço da emancipação da Área Metropolitana".

A gestão da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) deverá passar, já a 1 de janeiro do próximo ano, para as mãos das câmaras do Porto, de Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia, Gondomar e Valongo.O memorando de entendimento, assinado esta quarta-feira na presença do primeiro-ministro António Costa, explicita que as seis autarquias da Área Metropolitana do Porto deverão investir 58,3 milhões de euros na transportadora até 2023.António Costa garantiu que o Estado "assume a dívida histórica" da STCP, sem se "desresponsabilizar", já que mantém "o compromisso para a renovação da frota até 2023" e o Programa de Redução Tarifária.