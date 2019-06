Subida do mar ameaça Quarteira e praia de Faro

Quarteira e praia de Faro são duas zonas do Algarve ameaçadas pela subida do nível médio do mar, o recuo da linha de costa e os galgamentos oceânicos. As conclusões constam do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas, elaborado por especialistas a pedido da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).No que se refere a Quarteira, está previsto que "ocorra um recuo progressivo da linha de costa, que poderá chegar à primeira linha de habitações no final do século", revela o plano. E acrescenta que, em caso de galgamento costeiro, projeta-se que este "atinja pelo menos a segunda linha de habitações".A solução proposta passa pela alimentação artificial da praia, numa primeira fase, e depois, a partir 2040, deverá ser necessário "retirar e relocalizar a primeira linha de habitações de uma forma progressiva". O mesmo poderá ter de ser feito com a segunda linha de casas, pelo que se impõe uma "monitorização contínua".No caso da praia de Faro, no final do século a linha de costa "poderá alcançar as primeiras habitações". Relativamente ao alcance máximo de galgamento, "é possível observar-se que este ultrapassa toda a península, afetando todas as habitações". Por isso, os especialistas defendem a "retirada e relocalização da ocupação, com a renaturalização das zonas desocupadas", bem como o "condicionamento dos acessos e estacionamento por veículos automóveis particulares à praia".Outras zonas muito vulneráveis, em 2100, face à subida do mar e às tempestades são a Ilha de Culatra (núcleo do Farol), Monte Gordo e Portimão.