Substituir 32 autocarros custa 10 milhões de euros

A Câmara de Braga vai investir 10 milhões de euros para renovar a frota de transportes públicos da cidade. A candidatura para a aquisição de 32 novos autocarros para os Transportes Urbanos de Braga (TUB) foi aprovada ontem, em reunião do executivo, apenas com os votos favoráveis do PSD. PS e CDU abstiveram-se por não concordarem com a "não opção por veículos mais sustentáveis". Lamentam ainda que a medida "não aumente o número" de veículos.

Os novos autocarros - sete elétricos e 25 a gás natural - vão substituir viaturas que terão de ser abatidas. Os veículos serão adquiridos com recurso a financiamento bancário e a uma comparticipação em 3,6 milhões de euros pelo Programa Operacional para a Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos. Os sete novos autocarros elétricos deverão chegar aos TUB ainda este ano, enquanto que os 25 a gás natural estarão ao serviço durante o ano de 2020, estima a autarquia.

"De uma assentada só, vamos renovar um terço da frota dos TUB. Além dos sete autocarros elétricos e 25 a gás natural, teremos mais sete carregadores elétricos e uma estação de enchimento para o abastecimento dos veículos movidos a gás natural", explicou o administrador dos TUB, Teotónio Santos. O mesmo responsável sustenta que, com esta renovação, os TUB vão "melhorar claramente o serviço aos cidadãos".

Pelo PS, o vereador Artur Feio defendeu que a opção devia ter sido por "veículos ambientalmente mais sustentáveis". Do lado da CDU, Carlos Almeida lamenta não haver reforço da frota, "que já provou ser insuficiente para o concelho".