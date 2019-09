Suiniculturas poluem rio Lis há mais de 20 anos

A poluição no rio Lis, em Leiria, proveniente de descargas ilegais das suiniculturas arrasta-se há mais de 20 anos. Espuma, maus cheiros, água escura e terrenos enlameados são frequentes na ribeira dos Milagres.O problema poderia ser resolvido com a construção de uma nova estação de tratamento de efluentes (ETES). Apesar de o projeto ter sido aprovado em 2014, a decisão de construir este equipamento tem vindo a ser adiada.A Recilis, empresa responsável pelo tratamento dos efluentes da bacia hidrográfica do Lis, "perdeu definitivamente o financiamento" no projeto da ETES, anunciou a autoridade de gestão do Programa de Desenvolvimento Rural 2020, num investimento de 21 milhões de euros.O porta-voz da Comissão de Ambiente e Defesa da Ribeira dos Milagres, Rui Crespo, lembra que apesar de esta situação se arrastar há 20 anos, nem sempre foi assim. " A ribeira era importante para muitas famílias sem recursos, que apanhavam peixe para as suas refeições", conta.Com mais de 400 suiniculturas, David Neves, presidente da Associação de Suinicultores de Leiria, afirma que o setor "vai continuar a trabalhar para ganhar projeção e pujança na região" o que não impede "que seja amigo do ambiente".Em Leiria, são cerca de cinco mil os postos de trabalho criados pela suinicultura. Gonçalo Silva está à frente de um negócio de família e os efluentes resultantes da exploração que conta com cerca de dois mil animais são canalizados para a agricultura. "É um desperdício estar a usar efluentes para pôr no rio quando se podem usar para fins agrícolas", explica.