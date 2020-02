Suspeita de meningite encerra escola básica em Castro Daire

A suspeita de infeção causada por meningite obrigou esta quarta-feira ao encerramento da Escola Básica do 1º Ciclo de Alva, em Castro Daire. O alarme soou depois de três alunos terem sido diagnosticados com Gripe A."Três crianças estão internadas no hospital de Viseu para tratar da gripe. No entanto, surgiram sintomas que podiam configurar meningite e a decisão foi, por uma questão de controlo, a de encerrar a escola", disse esta quarta-feira aoAntónio Luís Ferreira, diretor do Agrupamento de Escolas de Castro Daire. No entanto, as suspeitas não se confirmaram e a Escola de Alva vai reabrir já na manhã desta quinta-feira.Todas as pessoas que mantiveram contacto com os 17 alunos foram avaliadas e estão a ser medicadas. Um desses casos é o de Maria Santos, de 65 anos, avó de uma aluna. "Por prevenção foi-me indicado e comecei a tomar a medicação na noite de terça-feira. Estou a fazê-lo de 12 em 12 horas", explicou.Desde terça-feira que todos os intervenientes diretos ou indiretos com os alunos foram avaliados. Isto significa que de imediato houve a preocupação com os professores, funcionários e os alunos da turma, mas também com os familiares das crianças.A nossa preocupação foi garantir que não havia qualquer risco para a saúde pública e só nessas condições é que a escola iria reabrir", referiu António Luís Ferreira. Para já, tudo não passou de um susto mas serviu para alarmar os moradores de Alva e das localidades vizinhas de Souto de Alva e Carvalhal. "Claro que andávamos preocupados. Primeiro com o episódio de Gripe A e depois com o caso de meningite. Mas ainda bem que tudo acabou bem", disse a moradora Maria da Conceição.