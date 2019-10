Suspensão de obras na barragem do Alto Tâmega deixa 90 desempregados

A suspensão das obras na barragem do Alto Tâmega deixou no desemprego cerca de 90 pessoas da região, algumas das quais esperam regressar depois de retomados os trabalhos e de garantidas "todas as condições de segurança".A Iberdrola informou que "foram parcialmente suspensas" as obras do aproveitamento hidroelétrico do Alto Tâmega, em março, após ter "identificado condições geológicas no local não previstas durante a fase de estudo". Em consequência, segundo números avançados pelo Sindicato da Construção de Portugal, a decisão afetou, principalmente, cerca de 90 trabalhadores do território.Eduardo Cunha, de 64 anos e de Cerva, Ribeira de Pena, era pedreiro na barragem do Alto Tâmega (a ser edificada em Vila Pouca de Aguiar), contratado pelo Agrupamento Complementar de Empresas (ACE), que junta a Mota-Engil, a Acciona e a Edivisa.Aos jornalistas, contou que aproveitou a oportunidade de trabalho que surgiu neste território, onde as alternativas são "escassas". Eduardo Cunha descreveu ainda que, após o problema que foi detetado na obra, os trabalhadores foram mandados para casa a ganhar "75% do ordenado" e, depois, em agosto último, foram mesmo despedidos."A única resposta que recebemos foi que o ACE já não ia fazer a obra e foi por isso que fomos despedidos", acrescentou o também pedreiro Orlando Barroso, com 52 anos e natural de Carvalhelhos (Boticas).A Iberdrola acabou por rescindir o contrato com o consórcio, em setembro, alegando "divergências relacionadas com incumprimentos e atrasos não relacionados com a suspensão de trabalhos".