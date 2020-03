Taxa turística municipal vai avançar em Loulé

Loulé vai avançar com a criação da taxa turística municipal, apurou o. A proposta já foi aprovada em reunião de câmara e deverá ser agora votada na Assembleia Municipal. O valor a cobrar será de 1,50 euros por dia, até ao máximo de sete dias consecutivos.A taxa será aplicada aos hóspedes, independentemente da nacionalidade ou residência, com idade igual ou superior a 13 anos, que se alojem nos empreendimentos turísticos e estabelecimentos de alojamento local do concelho. O valor será cobrado nos meses de março a outubro.Na proposta da câmara é referido que a medida visa garantir "a sustentabilidade do destino turístico do concelho de Loulé e fomentar o investimento para manter o nível de qualidade dos espaços públicos, dos equipamentos que os integram e das infraestruturas turísticas".A cobrança fica a cargo dos empresários turísticos, que devem fazer refletir o valor, de forma autónoma, na fatura dos hóspedes. Em contrapartida, terão direito a uma comissão de valor igual a 2,5% das taxas cobradas.A autarquia salienta que a aplicação desta medida "tem sido uma prática em diversas cidades e destinos turísticos da Europa", bem como já está em vigor "em vários concelhos" portugueses.Em 2018, a maioria dos autarcas algarvios concordou em implementar a taxa turística. Segundo um estudo feito pela AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, a mesma deverá render 3,3 milhões de euros à Câmara de Loulé, sendo a segunda da região a arrecadar maior receita - em primeiro lugar surge Albufeira, com 10,6 milhões de euros.