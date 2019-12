Taxistas revoltados com faixa para veículos TVDE no Aeroporto Humberto Delgado

O braço de ferro entre taxistas e condutores de plataformas eletrónicas de transporte ganhou na última semana um novo capítulo. Uma faixa de rodagem para utilização exclusiva de carros com o dístico TVDE - utilizado por motoristas de plataformas como a Uber, Bolt e Kapten - foi criada no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. A faixa, que anteriormente dava acesso ao parque 3, foi pintada de vermelho, durante a madrugada de quinta-feira.A decisão não agradou à Federação Portuguesa do Táxi (FPT) que exigiu à ANA - Aeroportos de Portugal uma "reunião urgente, por rejeitar veementemente e considerar provocatória a criação de uma zona para TVDE no Aeroporto Humberto Delgado". No encontro foi decidido "suspender de imediato a intenção de ativar a referida zona", informou a FPT em comunicado.A empresa que gere o aeroporto comprometeu-se ainda a "reavaliar o processo específico do tráfego e qualquer decisão futura terá o contributo e conhecimento prévio das associações de táxis", lê-se. Na última semana também a ANTRAL reuniu com a ANA "para retransmitir de viva voz a perplexidade e desagrado do setor" perante a criação daquele espaço, assumiu em nota. Entretanto as letras pintadas a branco, em que se podia ler a inscrição TVDE, foram apagadas."Os taxistas alegam que não podemos ter praça e estão corretos. Mas temos de ter zonas de embarque e desembarque, além de locais para esperar pedidos", defendeu Fábio Miranda, motorista da Uber, plataforma que, apurou o, já pediu uma reunião com a ANA.