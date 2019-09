Teatro Sá da Bandeira e Cabeço da Mina recebem novos processos de classificação

A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) propôs novos processos de classificação para quatro locais do Norte do País, segundo publicado nos últimos dois dias em Diário da República. Destaque para o Teatro de Sá da Bandeira, no Porto, que será Monumento de Interesse Público (MIP), e ainda para o património arqueológico do Cabeço da Mina, em Vila Flor, que passará a ser Monumento Nacional.No caso do teatro, recorde-se que o processo de classificação foi desencadeado pela Câmara do Porto, em 2017, altura em que, perante a comunicação da transação daquela estrutura, o Município entendeu exercer o direito de preferência e adquirir o imóvel, uma vez que não se encontrava classificado e podia perder as suas características e função. No último dia 30 de maio, a Livraria Lello comprou-o, em hasta pública, por 3,5 milhões de euros.Esta sexta-feira, foi também publicado o anúncio de abertura do procedimento de classificação do conjunto de 29 estelas (pedras) decoradas, na freguesia de Assares, em Vila For, justificado com a proteção e valorização do património arqueológico, já de ‘Interesse Público’ e que passará a Monumento Nacional. Em 1980, escavações desenterraram os testemunhos de presença humana datáveis do Calcolítica, cerca de três mil anos antes de Cristo. O edil Fernando Barros fala num "segundo Coa".Iniciou-se igualmente o processo de classificação como MIP do balneário romano das Terras de S. Vicente, em Penafiel, acontecendo o mesmo - conforme publicado na quinta-feira - com o conjunto do adro e da igreja de S. João da Ribeira, em Ponte de Lima.