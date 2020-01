Telheiro leva deputado e autarca a julgamento em Valença

"Queremos ir já para julgamento para não haver dúvidas. Quem não deve, não teme". É desta forma que Jorge Mendes, ex-presidente da Câmara de Valença e atual deputado do PSD na Assembleia da República, comenta a acusação de prevaricação por ter deferido, em 2013, a construção de um telheiro num terreno baldio, junto à casa de Manuel Lopes, atual autarca - acusado de falsas declarações -, que usou uma planta que não correspondia à realidade para sustentar que o terreno em causa era seu.O atual presidente da câmara garante estar "plenamente descansado". "Queria é que isto se resolvesse o mais depressa possível porque estou convicto de que não passa de mais um processo do deixa andar. Estamos completamente à vontade e queremos que o caso se resolva rapidamente", comentou.Já o antecessor, Jorge Mendes, descarta qualquer responsabilidade. "Em sede de inquérito disse que, como presidente da câmara e com o pelouro das Obras Particulares, fiz o despacho final para uma autorização de construção em conformidade com a informação técnica do chefe de divisão [do Urbanismo e Planeamento].O chefe de divisão disse que estava tudo em conformidade para ser despachado, eu despachei", indica. Este funcionário municipal foi também acusado, mas do crime de violação das regras urbanísticas.O Ministério Público refere que, "mesmo sabendo não pertencer ao arguido requerente o terreno em causa, exarou no processo informação, considerando que o pedido estava conforme os parâmetros urbanísticos e formulou proposta de decisão no sentido da aprovação".