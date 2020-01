Tempestade afunda pontão em Cacilhas

Um pontão no Terminal Fluvial de Cacilhas, em Almada, que serve para operações fluviais turísticas, ficou esta terça-feira parcialmente submerso devido aos efeitos da tempestade ‘Glória’. A Transtejo/Soflusa não consegue utilizar a estrutura e não há previsão de quando o poderá fazer."O pontão ficará inoperacional até que a chapa seja reparada. Estamos a fazer um levantamento dos trabalhos necessários. Concluída a reparação, o pontão será objeto de inspeção pela capitania do Porto de Lisboa", explicou aofonte da empresa.A tempestade ‘Glória’ provocou a agitação das águas no rio Tejo. "As ondas galgaram o convés do pontão, levando à infiltração de água através de uma chapa que se encontrava solta", disse a mesma fonte. Ou seja, a água foi entrando aos poucos pela falha e o interior da estrutura foi enchendo, o que provocou um afundamento parcial.A Transtejo/Soflusa confirmou que não houve constrangimentos no transporte fluvial de passageiros entre Cacilhas e o Cais do Sodré. "Não ocorreu qualquer desvio de barcos. O pontão está, atualmente, afeto a operações marítimo-turísticas, sendo utilizado para este efeito, pontualmente, por outras operadoras devidamente autorizadas", garante fonte da Transtejo/Soflusa.Esta terça-feira, durante duas horas, os Bombeiros Voluntários de Cacilhas trabalharam em conjunto com os serviços de manutenção da Transtejo/Soflusa. Com recurso a duas bombas elétricas e também a uma motobomba, escoaram a água do interior da estrutura do pontão, repondo prontamente a sua estabilidade.