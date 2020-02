Terminal rodoviário na Nazaré vai reduzir tempo de viagem

Câmara da Nazaré apresentou uma candidatura a fundos europeus para construir um novo terminal rodoviário para dar resposta à crescente procura deste concelho como destino turístico. Segundo a autarquia, a obra permitirá melhorar as condições logísticas, atualmente "caóticas", e contribuirá para reduzir o tempo de transporte.O projeto representa um investimento de 994 mil euros, estimando-se uma comparticipação de 845 mil euros, e será desenvolvido num terreno na avenida do Município, próximo das atuais instalações da Rodoviária do Tejo. Pretende contribuir para a ligação entre as carreiras urbanas e de acesso às povoações vizinhas com as carreiras nacionais da Rede Expressos, funcionando como interface de transportes públicos.Segundo a autarquia, "a localização apresenta-se próxima do centro da vila e da praia, o que permite uma boa utilização pela população, vindo este equipamento substituir o existente, provisório por longos anos, sem as condições dignas e necessárias para a prestação de bons serviços às populações, residentes e turísticas".O projeto integra o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Nazaré, no âmbito da promoção de estratégias de baixo teor de carbono, interligando-se com a futura ciclovia e a mobilidade pedonal aos principais equipamentos e serviços do concelho. Do outro lado da estrada será construída a gare inferior do novo ascensor da Pederneira.Está também prevista a instalação de um posto de bicicletas elétricas. Walter Chicharro, presidente da Câmara, revela que "a candidatura a financiamentos está em processo de avaliação".