Terminaram as exibições das Marchas Populares em Lisboa em ambiente de festa

Terminaram em apoteose, neste domingo, as exibições das marchas populares de Lisboa na Altice Arena."Nós somos união. Gritamos para que a marcha represente o bairro com pujança", diz Marta Santos, 40 anos, da Penha de França."É importante ter uma claque grande para os marchantes perceberem que há quem os apoie", afirma Lúcia Pereira, 28 anos, do Beato.Os marchantes querem estar à altura. "Para nós, o júri é o nosso bairro, é a ele que pretendemos orgulhar", revela Bruna Sousa, 26 anos, marchante do Bairro Alto."Depois de abrir a cortina, é como se levasse um murro no estômago. Agora é a sério, vamos apresentar o que preparámos durante meses", diz Joana Santos, 29 anos, do Castelo.