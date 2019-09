Thomas Cook: Falência sem impacto em turistas portugueses

O Governo assegura que não há casos conhecidos de portugueses que tenham viajado com a operadora turística britânica Thomas Cook - que anunciou a falência na segunda-feira - e que precisem de apoio para regressar a casa. No entanto, cerca de 500 turistas estrangeiros que estão a passar férias no Algarve, e que foram apanhados de surpresa, vão começar a ser repatriados para os países de origem.apurou junto do Turismo do Algarve que os turistas que vieram para a região algarvia através de outras companhias aéreas - a Thomas Cook também vendia apenas pacotes de alojamento - não precisarão de apoio e vão regressar no dia previsto e à hora prevista.Mas os clientes que vieram nos aviões da Thomas Cook vão ter de regressar a casa, no espaço de oito dias, através de voos concertados entre o Governo inglês e a ATOL, a autoridade da aviação inglesa. No Algarve, existem cerca de 500 turistas, na esmagadora maioria do Reino Unido.O Turismo do Algarve acredita ainda que os clientes da Thomas Cook - vinham 20 mil por ano - encontrem resposta noutras operadoras em 2020. Os hoteleiros algarvios ainda estão a fazer contas aos prejuízos, mas falam em milhões de euros.Entretanto, a falência da Thomas Cook está a causar revolta por causa dos salários e bónus milionários pagos aos responsáveis da operadora quando esta já tinha uma dívida astronómica. Os responsáveis executivos e financeiros receberam 47 milhões de libras desde 2007. Só Peter Fankhauser, o diretor executivo que anunciou a falência, recebeu mais de 8 milhões de libras desde 2014.