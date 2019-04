Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Todos os passes abaixo dos 40 euros a 1 de maio no Algarve

Proposta foi esta quinta-feira aprovada e vai implicar um investimento anual de 600 mil euros.

Por João Mira Godinho | 09:38

A partir de 1 de maio, todos os passes para transportes públicos rodoviários e ferroviários na região vão custar no máximo 40 euros.



A decisão foi esta quinta-feira aprovada, pela Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), e vai implicar um investimento anual de 600 mil euros, pago como compensação às concessionárias.



Em alguns casos, o limite de 40 euros, vai implicar "uma redução superior a 80% no tarifário atualmente em vigor", refere a AMAL, em comunicado.



"No caso dos passes que já têm um preço inferior a 40 euros, aplica-se uma redução de 50%", adiantou ao CM Jorge Botelho, presidente da AMAL, referindo que vai haver títulos a "custar 14 euros".



A decisão abrange CP, Rodoviária, Frota Azul e transportes urbanos de Faro.



No futuro será alargada aos transportes urbanos de outros concelhos, depois da aprovação nas respetivas assembleias municipais, da transferência de competências nesta área para a AMAL.



"Penso que até 1 de julho todos os transportes urbanos municipais vão estar abrangidos", disse ainda Jorge Botelho.



A proposta tinha sido apresentada pelos autarcas do PSD, partido que ontem se congratulou com a aprovação por unanimidade, frisando, no entanto, que "a rede de transportes públicos [regional] é muito incipiente", pelo que "o seu alargamento é decisivo, bem como a sua intermodalidade".



A AMAL recordou que está a desenvolver um projeto de mobilidade urbana sustentável - o VAMUS -, "com vista a que, a médio e longo prazo, as deslocações dentro de ou entre cidades algarvias sejam mais eficientes".