Torre de Moncorvo com projeto de ponte para acabar com isolamento

"Podiam fazer uma ponte mais alta, desde o cimo da aldeia em direção ao IP2, para não ficarmos isolados no inverno." O aumento do caudal do rio Sabor, junto à barragem, deixou a ponte submersa durante três dias, em dezembro. "Para irmos para Moncorvo, temos de ir a Carrazeda de Ansiães, numa média de 70 km, quando estamos a 4,5 km da vila", nota Luís Pinto.



António Tavares, que faz uso da travessia "três e quatro vezes por dia", corrobora: "Ocorrem aqui acidentes. A ponte é estreitinha e está muito baixa. Quando vem a água, ficamos aqui isolados."

O município de Torre de Moncorvo elaborou um projeto para melhorar as condições da ponte da Foz do Sabor, o único acesso de muitas aldeias à sede de concelho, mas também ao IP2 e ao IC5. O estudo já foi entregue ao Governo.Os utilizadores da via aplaudem as obras, e revelam que quando há cheias e a ponte fica submersa chegam a ter de fazer cerca de 70 quilómetros a mais.Nuno Gonçalves, edil, vinca que a ponte "já está condicionada desde a queda em Entre-os-Rios". "A câmara tem um projeto, que foi encomendado e entregue ao senhor secretário de Estado das Infraestruturas, para que seja feita uma nova plataforma", avança. A Jorge Delgado chegou também outra reivindicação: "O acesso ao IP2 foi visto como provisório."Na ponte não passam pesados de mercadorias nem de passageiros, o que causa transtorno numa zona com infraestruturas turísticas. Situação atestada por José Maria Pinto, comerciante."A ponte devia ser melhorada porque o trânsito, especialmente no verão, é muito. Devia ter obras no piso e, se possível, ser alargada." Luís Pinto passa todos os dias por ali.