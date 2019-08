Toy anima iniciativa Mar Seguro em Olhão

Olhão acolhe sábado, 31 de agosto, mais uma etapa do Mar Seguro - uma iniciativa doque tem o apoio da Marinha e da Autoridade Marítima Nacional, e contará uma vez mais com a participação do cantor Toy. O evento decorre no Porto de Recreio.Haverá batismo de mar, especialmente a pensar nos mais novos (com embarque no Porto de Recreio, das 10h00 às 11h00) e um debate sobre segurança marítima no mesmo local, com a participação do comandante Cardoso de Morais, da Capitania do Porto de Olhão, o comandante Correia Guerreiro, chefe da divisão de Segurança Marítima - Autoridade Marítima Nacional, António Pina, presidente da Câmara de Olhão, Miguel Cardoso, presidente da OlhaPesca, Nuno Russo, membro da direção da Formosa - Cooperativa de Viveiristas da Ria Formosa e Vasco Monteiro, enfermeiro do INEM da Delegação Regional do Sul.O programa contempla ainda vários exercícios no mar, nomeadamente transportes médicos e abertura de balsa. Um espetáculo com Toy irá encerrar o Mar Seguro de Olhão. A apresentação estará a cargo de Ana Arriscado. Esperamos por si. Não falte!Os batismos de mar são um dos pontos altos da iniciativa Mar Seguro. Ao longo das etapas anteriores (Nazaré, Figueira da Foz, Portimão, Caxinas e Peniche), foram muitos os que fizeram um pequeno passeio em total segurança.Uma atividade a pensar sobretudo nas famílias, já que os mais novos podem ser acompanhados pelos pais nesta aventura marítima. O convite está feito.