Toy anima último Mar Seguro em Sesimbra

A 7ª e última etapa do Mar Seguro, que decorre em Sesimbra no próximo domingo, dia 29, termina como começou: com um grande concerto de Toy.A iniciativa do, apoiada pela Marinha e Autoridade Marítima Nacional, arranca às 10h00 e termina pelas 13h30, depois de o cantor visitar os seus maiores êxitos, num palco instalado na Fortaleza de Sesimbra.Antes, pelas 11h00, também na Fortaleza, terá lugar um debate sobre Segurança Marítima. Participam o comandante Alcobia Portugal, da Capitania do Porto de Setúbal; o comandante Correia Guerreiro, chefe da Divisão de Segurança Marítima; Francisco Jesus, presidente da Câmara de Sesimbra; António Pila, presidente da Associação de Armadores de Pesca Artesanal do Centro e Sul; o comandante Galocha - chefe da divisão de operações do Comando Naval; e capitão piloto aviador Rodolfo Curto, da Força Aérea Portuguesa.A seguir ao debate, um espetacular exercício de salvamento, que envolverá uma corveta, uma lancha e um helicóptero, entre outros meios.O Mar Seguro é uma iniciativa para toda a família e prova disso são os batismos de mar que, mais uma vez, são disponibilizados a todos os que se juntarem à festa em Sesimbra.Das 10h00 às 11h00, com embarque no pontão da praia do Ouro, os participantes são convidados a divertirem-se num pequeno passeio no mar.A apresentação da última etapa do Mar Seguro estará a cargo de Nuno Eiró. O programa está recheado de momentos imperdíveis, como o simulacro de uma explosão numa embarcação de pesca e o resgate dos pescadores, a partir das 11h45, em frente à Fortaleza de Sesimbra.