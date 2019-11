Trabalhadores em greve fecham histórico Galiza

Os funcionários da Cervejaria Galiza, no Porto, cumpriram este sábado um dia de greve, concentrando-se à porta daquele restaurante de referência da cidade, em protesto contra atrasos nos pagamentos das remunerações."Todos os 25 trabalhadores aderiram à greve, pelo que o restaurante está mesmo fechado", disse o dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte, Nuno Coelho.O principal motivo da greve deve-se ao facto de a empresa "não ter cumprido o acordo de pagar em julho o subsídio de Natal, decidido numa reunião no Ministério do Trabalho, nem, depois, em outubro, como posteriormente ficou combinado". "Mas também pretendemos protestar porque os vencimentos mensais estão a ser pagos, ultimamente, em duas ou três parcelas mensais, além de que os salários estão congelados há uma década", afirmou o sindicalista.Depois de "a gerência ter deixado ao abandono o restaurante", há quatro anos, a empresa entrou em dificuldades e as dívidas ao Fisco e à Segurança Social "chegaram aos dois milhões de euros", sublinhou. A tentativa de resolver a situação passou pelo recurso a um Processo Especial de Revitalização, aceite pelo Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia, e pela chegada de um gestor: "O problema é que as suas decisões não ajudam em nada à viabilização da casa."Fundada em julho de 1972, a Cervejaria Galiza era "uma das referências do Porto no setor da restauração", mas, ao ter alterado "para piores produtos e serviços", colocou "em causa a qualidade e diversidade do serviço, o que levou ao afastamento de clientes importantes da casa", figuras "de relevância nacional".