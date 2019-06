Trabalhos em cineteatro cortam comunicações em Tavira

As obras de remodelação do Cineteatro António Pinheiro, em Tavira, cortaram as comunicações (internet, telefone e televisão) em grande parte da baixa da cidade. A situação aconteceu na quarta-feira da semana passada e a Altice diz que a totalidade dos serviços só deve estar reposta na próxima sexta-feira."Trata-se de uma trabalho moroso e difícil, um vez que os danos causados nos cabos foram muito gravosos, tendo ficado totalmente destruídos e necessitando de reconstrução total", explicou, esta segunda-feira, ao, a Altice. Admitindo que foram afetados "centenas de clientes na zona", a empresa adiantou ainda que "não pode deixar de se indignar com este tipo de atuação negligente, sem qualquer pré-aviso de execução de obra em zona de rede de comunicações".A remodelação do cineteatro foi consignada pela Câmara de Tavira a um empreiteiro que, segundo Jorge Botelho, presidente da autarquia, "terá pedido um levantamento dos cabos que existem no subsolo". Sem saber exatamente o que aconteceu, o autarca espera "que sejam apuradas responsabilidades", reconhecendo que a situação é "muito desagradável para todos os afetados".Entretanto, a Altice já conseguiu restabelecer "parte significativa dos serviços" mas apenas prevê a total resolução do problema para o final desta semana, devido à extensão dos danos causados na rede.Ao que oapurou, o problema afetou também clientes de outras empresas de telecomunicações mas a maioria dos clientes (particulares e empresas) tem contrato com a MEO - que pertence à Altice.