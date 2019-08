Tradição dos Caminhos de Santiago da Costa volta às ruas de Esposende

Ponto de passagem obrigatória no Caminho de Santiago da Costa, Esposende aproveita esse epíteto na edição deste ano da Festa da História. Entre 30 deste mês e 1 de setembro, a cidade banhada pelo Cávado e pelo Atlântico vai recriar passagens históricas associadas às peregrinações a Santiago de Compostela.Numa verdadeira "lição de História ao vivo", os participantes terão oportunidade de assistir a várias recriações, como a da chegada de peregrinos e acolhimento, que incluem até um lava-pés.O cortejo de boas-vindas entra pelo burgo às 18h00 do dia 30, sexta-feira, com leitura do auto de abertura. Estão previstos espetáculos de demonstração de falcoaria, artes circenses, teatro e adestramento de novos cavaleiros.Segue-se a chegada dos peregrinos, com as ruas e praças da cidade repletas de tendas de almocreves, bufarinheiros e mesteirais. Há dezenas de momentos previstos de música e teatro. Os Bobos da Corte de Afonso V deambularão pelas tabernas e os músicos da Corte animarão os peregrinos e também os forasteiros.Na última edição da Feira da História, realizada em agosto do ano passado, o certame recebeu mais de 30 mil visitantes. A organização, que é feita em parceria entre o município e a Associação Comercial e Industrial do Concelho de Esposende, espera agora conseguir ultrapassar estes números.Sábado, dia 31, realiza-se uma procissão noturna em honra dos pescadores, peregrinos e suas famílias, entoando-se cânticos religiosos, em devoção a Nossa Senhora dos Navegantes. Uma das recriações mais esperadas e que envolve mais de uma centena de figurantes.