Transportes gratuitos para todos em Cascais

Viajar de autocarro durante este mês no concelho de Cascais dispensa a compra de um título de transporte. A medida insere-se no programa de mobilidade rodoviária gratuita e tem janeiro como período de transição. Assim, "qualquer cidadão poderá utilizar livremente os serviços de transporte", informou a autarquia.A partir do próximo mês "a gratuitidade passa a ser exclusiva para moradores, estudantes e trabalhadores no concelho", e para ser efetiva é "obrigatório fazer o registo prévio na plataforma MobiCascais"."Estamos a abrir um novo paradigma que encara a mobilidade como um pilar das sociedades democráticas avançadas e sustentáveis", referiu o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras.O autarca aponta três vantagens à adoção do transporte gratuito para todos em Cascais: "A liberdade, de todos se movimentarem sem constrangimentos pelo concelho; a coesão, entre todos os pontos do concelho; e a sustentabilidade ambiental, já que vamos reduzir muitíssimo a pegada de carbono". Cascais é o primeiro concelho do país com transporte público rodoviário intra-concelhio totalmente gratuito.A medida entra em vigor depois do Tribunal de Contas ter dado, a 23 de dezembro último, parecer positivo ao programa de mobilidade rodoviária gratuita. O custo da iniciativa é estimado em 12 milhões de euros que não pesará sobre o orçamento.Carlos Carreiras explicou aoque "a verba é obtida a partir das receitas do estacionamento pago e do Imposto Único de Circulação (IUC)".