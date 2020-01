Treze cais para táxis fluviais no estuário do rio Tejo

O estuário do Tejo contará com 13 cais para privados, como táxis fluviais, embarcações tradicionais e barcos destinados ao turismo. A localização dos pontos de acostagem foi esta quarta-feira divulgada pela Associação de Turismo de Lisboa (ATL) e Câmara Municipal de Lisboa.O ponto central da Rede Cais do Tejo será na Estação Sul e Sueste (Terreiro do Paço). Haverá quatro pontos principais, dos quais dois serão na capital: Belém e Parque das Nações. Na Margem Sul será instalado um em Cacilhas (Almada) e um outro no Montijo. Em relação a este último, a construção será determinada pela abertura futura do aeroporto. Em Lisboa, um quinto ponto especial será criado depois de concluídos os trabalhos de urbanização na área da Matinha.A rede fica completa com sete cais complementares. Em Lisboa, Alcântara e Cais do Gás, próximo do Cais do Sodré. No concelho de Almada, Ginjal, Trafaria e Porto Brandão. Serão também criados pontos de ligação no Seixal e no Barreiro.A viabilização do projeto passa agora pela apresentação, até final de março, por parte da ATL, de um estudo para a utilização dos cais. Estudo que inclui um plano de negócios e uma proposta de financiamento e calendarização.O projeto é uma iniciativa da vereadora social-democrata Teresa Leal Coelho, que acredita poder "utilizar o serviço antes do verão, dado o grande interesse de particulares em aderirem".O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, sublinhou que o projeto permite "uma clara aproximação das duas margens do Tejo".