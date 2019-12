Tribunal trava arranque das dragagens no Sado

O Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de Almada intimou esta terça-feira a Administração do Porto de Setúbal e Sesimbra (APSS) a não iniciar as dragagens no rio Sado até existir uma decisão sobre a providência cautelar interposta pelo movimento SOS Sado.A presidente do Conselho de Administração da APSS, Lídia Sequeira, tinha anunciado esta terça-feira na TSF que as dragagens começariam esta quarta-feira. Estas declarações levaram o advogado Rui Amores, que representa o Movimento SOS Sado, a alertar o Tribunal de Almada de que os trabalhos iriam começar antes de haver uma decisão sobre a providência cautelar.O TAF de Almada decidiu, por isso, intimar a APSS a não iniciar os trabalhos até existir uma decisão sobre o decretamento da providência cautelar. O tribunal já citou as partes envolvidas e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) deverá responder com uma resolução fundamentada, alegando o interesse público do arranque da intervenção.Na providencia cautelar, o SOS Sado alega várias irregularidades e defende que as dragagens constituem perigo para a saúde pública porque a remoção de areia traria à superfície substâncias contaminantes. Caberá agora ao tribunal decidir qual o argumento mais relevante.O primeiro-ministro, António Costa, defendeu esta terça-feira, no Parlamento, não haver "nenhuma razão para suspender uma obra que a APA autorizou que seja realizada".No dia 19 vão ser votados projetos de resolução do PEV, BE e PAN sobre as dragagens no estuário do rio Sado. Os movimentos que contestam a obra prometem marcar presença na Assembleia.