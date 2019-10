Trinta mil euros para apoiar crianças de Portimão

Todos os alunos das escolas públicas da freguesia de Portimão, que começaram este ano a frequentar o 1º ano do ensino básico, receberam um conjunto de material escolar. O apoio da Junta de Freguesia de Portimão permite ajudar mais de 400 alunos todos os anos, num investimento total de 30 mil euros em seis anos.Este ano foram entregues 413 conjuntos de material escolar. Cada um tem um estojo com lápis de carvão, lápis e canetas de cor, um tubo de cola, uma tesoura, cadernos e uma mochila. A ação pretende integrar todas as famílias portimonenses no arranque de uma nova etapa escolar, representando um investimento total de 4718 euros tendo em vista o atual ano letivo para ajudar a diminuir os encargos familiares.Álvaro Bila, presidente da Junta de Freguesia, explicou aoque esta iniciativa tem como objetivo "diminuir as dificuldades das famílias e garantir um acesso igualitário à educação". Segundo o autarca, o material excedente tem sido "atribuído também aos alunos mais carenciados do ensino básico ao longo de todo o ano", após serem sinalizados "pelos seus professores ou pela direção do agrupamento escolar a que pertencem" durante o decurso do restante ano letivo."Dar mais qualidade às crianças" de Portimão é o objetivo principal desta ação. A Junta de Freguesia de Portimão está em fase de avaliação inicial de possíveis investimentos relevantes para a área da educação. Osabe que o orçamento do ano passado para o apoio social desta Junta de Freguesia foi de dez mil euros destinados não só para a educação, mas também para a reabilitação de habitações e compra de medicação.