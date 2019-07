Trotinetas motorizadas junto ao mar e ao Douro

Vila Nova de Gaia vai testar a implementação de trotinetas a motor no concelho com um projeto-piloto que prevê a disponibilização, em 19 locais, de 200 veículos que apenas poderão circular em locais próximos do mar e da margem do rio Douro.A iniciativa é esta terça-feira apresentada e vigorará por um ano. Só depois será avaliado se o uso das trotinetas será alargado.Está previsto que as trotinetas a motor de uso partilhado fiquem colocadas em locais como a avenida Diogo Leite, no Cais de Gaia, rua de S. Pedro, rua da Praia e largo Padre Joaquim de Araújo, na Afurada, a avenida Agustina Bessa-Luís, em Canidelo, a Infante Sagres, em Valadares, a zona do Senhor da Pedra, a rua da Esplanada Fernando Ermida, em S. Félix da Marinha, e a praça Nossa Senhora da Nazaré, entre outros locais.A autarquia indica que "existe um vazio regulamentar relativamente a esta matéria", considerando por isso "fundamental o desenvolvimento de um projeto-piloto que possa sustentar um futuro regulamento municipal rigoroso e eficaz", de forma a evitar o caos vivido em cidades como Lisboa.Esta terça-feira serão disponibilizados os folhetos de divulgação. Incluem conselhos como "verifica as luzes e travões", "se estiveste a beber, não conduzas nem uma trotinete" ou "estaciona a trotinete num local para o efeito, nunca em parques, jardins ou estabelecimentos privados".A Câmara de V. N. de Gaia está a preparar uma parceria com uma empresa que disponibiliza este serviço.O acordo aponta que caberá ao operador remover ou relocalizar as trotinetas que fiquem estacionadas em locais proibidos, que obstruam a circulação e acessibilidades.